Москва, , 11:34 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 2896 случаев заражения коронавирусом. Такие цифры 10 мая привели в оперативном штабе столицы.

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«Подтверждено 2896 новых случаев заражения, госпитализированы 1011 человек, скончались 56 пациентов», — сообщили в оперштабе.

За этот же период в городе выздоровели ещё 1976 пациентов с COVID-19. Отметим, что днём ранее количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 в столице составляло 2828.

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