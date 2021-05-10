Москва, , 11:33 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась с 41-го на 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга 10 мая обнародована на официальном сайте WTA.

При этом еще одна российская спортсменка — Вероника Кудерметова — сохранила свою 28-ю позицию в рейтинге, как и Дарья Касаткина, которая по-прежнему занимает 37-ю строчку.

В то же время, в десятке лучших теннисисток представительница Белоруссии Арина Соболенко поднялась с седьмого на четвертое место.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев поднялся с третьего на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).