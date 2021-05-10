Москва, 10 мая 2021, 11:33 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась с 41-го на 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга 10 мая обнародована на официальном сайте WTA.
При этом еще одна российская спортсменка — Вероника Кудерметова — сохранила свою 28-ю позицию в рейтинге, как и Дарья Касаткина, которая по-прежнему занимает 37-ю строчку.
В то же время, в десятке лучших теннисисток представительница Белоруссии Арина Соболенко поднялась с седьмого на четвертое место.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев поднялся с третьего на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).