Элиста, , 11:28 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 10 мая.

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За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 356 летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

ИА REGNUM сообщало, что за последние сутки в Калмыкии выявили 15 новых носителей коронавируса.

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