Сеул, , 11:34 — REGNUM Правительство Южной Кореи осудило серию взрывов у школы на западе афганского города Кабула. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, правительства выразило глубокие соболезнования всему народу Афганистана, а также пожелало пострадавшим скорее пойти на поправку.

Как сообщало, 10 мая рядом с одной из школ в Кабуле прогремел взрыв. Предположительно, взывчатка была заложена в автомобиль. Затем последовали две ракетные атаки. По словам одного из учителей школы, нападение произошло в то время, когда учащиеся выходили из школы, большинство погибших девушки.

Напомним, что данная трагедия унесла жизни 63 человек.

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