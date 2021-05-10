Ульяновск, , 11:26 — REGNUM В Ульяновской области митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин вручил награды ульяновским медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте митрополии.

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Награждение состоялось 9 мая в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе. Митрополит Лонгин вручил архиерейские грамоты медицинским работникам, которые в пандемию коронавируса «уже больше года стоят на страже жизни и здоровья наших соотечественников». Священнослужитель подчеркнул, что «это великий самоотверженный труд».

Архиерейских грамот были удостоены около 20 медицинских работников. Владыка также призвал прихожан молиться за врачей и помогать им в силу своих возможностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в связи со вспышкой коронавируса среди 52 студентов из Индии будет усилен контроль за прибывающими из-за границы, а также открывается ковидный обсерватор под Ульяновском.

Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области выявлено 54 179 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них выздоровел 51 441 житель.

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