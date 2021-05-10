Элиста, , 11:25 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 15 человек, сообщает региональный оперштаб 10 мая. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.

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В ковидных госпиталях на лечении находятся 135 пациентов с коронавирусом, состояние 11 человек врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 311 жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрирован 20 561 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 19 869 человек.

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