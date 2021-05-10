Кабул, , 11:25 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил принять укрепить таджикско-афганскую границу в связи с активизацией деятельности террористов в Афганистане., сообщили 10 мая в пресс-службе главы государства.

В Душанбе таджикистанский лидер провел совещание с членами правительства и исполнительного аппарата президента. Участники обсудили подготовку мероприятий к 30-летию независимости Таджикистана.

Рахмон также поручил как можно скорее завершить весеннюю посевную кампанию.

Ранее Эмомали Рахмон направил президенту Афганистана Ашрафу Гани соболезнования в связи с терактом в одной из школ исламской республики.

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