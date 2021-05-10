Флоренция, Италия, , 11:33 — REGNUM Главный наставник неаполитанского футбольного клуба «Наполи» Дженнаро Гаттузо ведет переговоры о сотрудничестве с флорентийской командой «Фиорентина». Об этом 10 мая сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, в настоящее время стороны смогли существенно продвинуться в переговорах.

При этом ранее стало известно, что 43-летнему специалисту предлагают в «Фиорентине» контракт на двухлетний срок с возможностью его продления еще на сезон и он может получить в клубе возможность влиять на трансферную политику и перестроить состав для снижения среднего возраста игроков.

Отметим, в настоящее время «Фиорентина» находится на тринадцатом месте турнирной таблицы итальянской Серии А с 38 очками в активе.