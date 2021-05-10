Ростов-на-Дону, 10 мая 2021, 11:16 — REGNUM В Ростовской области операторы-дактилологи службы 112 исполнили песню «День Победы» на языке жестов. Сурдопереводчики поздравили таким образом детей войны — членов областного общества глухих. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.
Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»
Первой поздравления по видеозвонку получила жительница Аксайского района Александра Долгая. В 1942 году девочка вместе с мамой и братом пряталась в лесах Брянской области от фашистских оккупантов. Немецкие каратели заживо сожгли жителей её родной деревни за помощь партизанам. Девочка заболела тифом и лишилась слуха.
76-ю годовщину Великой Победы аксайчанка встретила в кругу семьи — детей и внуков.