Неаполь, Италия, , 11:11 — REGNUM Бельгийский форвард неаполитанского футбольного клуба «Наполи» Дрис Мертенс во время летнего трансферного окна может покинуть свою команду. Об этом 10 мая сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, 34-летним футболистом интересуется команда «Монако», которая готова предложить игроку контракт на два сезона с зарплатой €7,5 млн в год.

Также указывается, что ранее нападающий не стал продлевать свое соглашение с «Наполи», рассчитанное до лета 2022 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Дрис Мертенс сыграл за «Наполи» в 26 матчах итальянской Серии А, отметившись в них девятью голами и восемью результативными передачами.