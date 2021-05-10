Душанбе, , 11:07 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования афганскому коллеге Ашрафу Гани в связи с терактом в школ, сообщили 10 мая в пресс-службе таджикистанского лидера.

«С глубоким прискорбием и безмерной ненавистью воспринял известие о многочисленных жертвах и раненных среди мирных людей», — написал Рахмон.

Он отметил, что теракт, отличившийся жестокостью, произошел в последние дни священного месяца Рамадан. Глава Таджикистана подчеркнул необходимость усиления борьбы с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в результате взрыва рядом с одной из школ Кабула погибли 63 человека. 11 мая в Афганистане объявлен траур.

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