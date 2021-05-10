Москва, , 11:10 — REGNUM За последние сутки в России выявили 8465 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Новые случаи заражения зафиксированы в 82 регионах страны. При этом 15,4% пациентов не имели клинических проявлений заболевания. Среди регионов лидируют Москва (2896 случая), Санкт-Петербург (724), Подмосковье (649), а также Ростовская и Воронежская области.

За сутки от коронавирусной инфекции скончался 321 человек, полностью выздоровели 6774 ковид-пациентов. Всего с начала пандемии обнаружено 4 888 727 случаев заражения SARS-CoV-2.

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