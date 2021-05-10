Москва, , 11:12 — REGNUM В 2022 году в Москве планируется отреставрировать бюст Михаила Кутузова. Об этом 10 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Памятник расположен расположенный возле музея «Кутузовская изба» по адресу: Кутузовский проспект, дом 38 и является объектом культурного наследия регионального значения. Ремонтные работы будут приурочены к 210-летию Отечественной войны 1812 года.

«К 210-летию Отечественной войны 1812 года памятник будет отреставрирован. Специалисты приведут в порядок все элементы: устранят появившиеся дефекты, очистят поверхности и покроют их защитным составом», — сказала Сергунина.

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