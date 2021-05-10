Париж, , 11:10 — REGNUM Немецкий полузащитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер продлил соглашение со своей командой. Об этом 10 мая сообщает L’Equipe.

По информации источника, 27-летний футболист при заключении контракта пошел на снижение зарплаты в парижской команде, отклонив предложение о переходе в мюнхенский клуб «Бавария», которое было более выгодным с финансовой точки зрения.

Также отмечается, что главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино убедил спортивного директора парижского клуба Леонардо в том, что игрок должен остаться в команде.

Отметим, в нынешнем сезоне Юлиан Дракслер сыграл за «ПСЖ» в 32 матчах, отметившись в них четырьмя голами и семью результативными передачами.