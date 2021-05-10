Сеул, , 11:10 — REGNUM Сумма пособий по безработице, выплаченная гражданам Южной Кореи в апреле 2021 года, вновь превысила отметку 1 трлн вон (~$895,9 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства труда.

Согласно опубликованным данным, общая сумма пособий по безработице в стране составила 1,15 трлн вон (~$1,03 млрд).

Известно, что показатель продолжает превышать отметку в 1 трлн вон (~$895,9 млн) на протяжении трёх месяцев (с февраля текущего года).

По состоянию на конец апреля, в стране насчитывалось 14,19 млн подписчиков страхования занятости, что на 3,1% или 422 тыс. больше, чем месяц назад.