Одесса, Украина, , 11:22 — REGNUM В порт украинской Одессы зашёл корабль американской береговой охраны USCGC Hamilton (WMSL-753). Об этом сообщила 10 мая пресс-служба командования 6-го флота США на своей странице в социально сети Twitter.

«Катер Hamilton прибыл в Одессу для запланированного посещения порта после завершения учений ВМС Украины», — сказано в сообщении.

По данным местных СМИ, корабль пришвартовался на 15 причале Морвокзала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чёрном море прошли совместные учения пограничников Украины и береговой охраны США.

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