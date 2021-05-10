Чита, , 10:43 — REGNUM Министерство здравоохранения Забайкальского края известило о работе 10 мая дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.

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«На центральной площади краевой столицы дополнительный пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции будет работать сегодня, 10 мая, с 13:00 до 18:00», — пояснил заместитель министра по первичной медико-санитарной помощи краевого минздрава Сергей Базаров.

Также он напомнил, что на территории города продолжают работать мобильные пункты вакцинации в торговых центрах «Абсолют».

Как сообщало ИА REGNUM, на 10 мая вакцину от COVID-19 поставили более 130 тысяч забайкальцев, что составляет 28% от планового числа.

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