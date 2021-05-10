Ташкент, , 10:41 — REGNUM Программу сотрудничества МИД Узбекистана и Франции на 2021−2022 годы подписали министры иностранных дел двух стран Абдулазиз Камилов и Франк Риестер, сообщили 10 мая в пресс-службе узбекистанского внешнеполитического ведомства.

Риестер прибыл в Ташкент для участия в заседании узбекско-французской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. На встрече с Камиловым собеседники обсудили развитие двусторонних отношений.

Французская сторона выразила готовность оказать содействие в организации осенью 2022 года в Лувре выставки «Великолепие Центральной Азии. На караванных путях Узбекистана».