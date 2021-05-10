Чита, , 10:38 — REGNUM С начала 2021 года министерство финансов Забайкальского края направило 179 миллионов рублей на дополнительное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Как пояснила 10 мая глава регионального минфина Вера Антропова, средства предназначены для обеспечения лекарствами пациентов, получающих амбулаторное лечение, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов.

«На данную льготу могут рассчитывать порядка 120 тысяч человек», — уточнила чиновница.

В апреле сумма выплат забайкальским льготникам составила 178,7 миллиона рублей, всего в бюджете региона на 2021 год предусмотрено 614 миллионов рублей. В перечень граждан, которые могут получать лекарственные средства, входят участники Великой Отечественной войны, инвалиды.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2021 года Забайкальскому краю на 1,2 миллиона рублей был увеличен объем федеральных средств на лекарственное обеспечение льготным категориям граждан.

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