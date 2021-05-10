Чебоксары, , 10:35 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Фирма «Старко» выкупается производственная база в Чебоксарах, стоимость которой на аукционе с начальных 42,2 млн рублей выросла до 120,4 млн рублей. При этом победителем торгов стало общество, созданное в марте 2021 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

На торги выставлялось несколько лотов, в числе крупных — производственная база в Чебоксарах, расположенная по Базовому проезду, 30. В состав лота включены, в частности, земельный участок площадью 28 387 кв. метров, административное здание площадью 512,6 кв. метров, шесть нежилых зданий, бетонный завод, насосная станция и различное оборудование.

Начальная цена лота была определена в сумме 42 241 500 рублей с шагом аукциона в 2 112 075 рублей. По итогам аукциона лучшую цену предложило ООО «ЖБК-Маркет» — 120 388 275 рублей. Общество признали победителем, конкурсный управляющий ООО «Фирма «Старко» уведомил о заключении договора купли-продажи имущества по указанной цене.

Таким образом, производственная база при стартовой цене в 42,2 млн рублей продаётся почти за 120,4 млн рублей — по итогам аукциона лот подорожал в 2,85 раза.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ЖБК-Маркет» зарегистрировано 4 марта 2021 года в Чебоксарах с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Учредителями являются Андрей Сухарев (доля 50%) и Андрей Иванов (доля 50%). Заявленный основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. В числе дополнительных указано 11 видов деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Арбитражного суда Чувашии от 10 июня 2020 года ООО «Фирма «Старко» признано банкротом, конкурсное производство открыто до 10 июня 2021 года. Общество было зарегистрировано в Чебоксарах 20 апреля 1994 года с уставным капиталом в 10 тыс. рублей.