Лондон, , 10:33 — REGNUM Правительство Великобритании передало посольству Ливии в Соединённом Королевстве 1800-летнюю статую древнегреческой богини Персефоны, вывезенную контрабандой в 2011 году. Об этом сообщает пресс-служба МИД Ливии.

Статуя Персефоны была обнаружена при раскопках в Кирене — одном из величайших городов античности, расположенном на территории современной Ливии возле города Шаххат. Эти руины охраняются ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия, однако в 2011 году античная статуя незаконно была вывезена из страны на фоне гражданской войны.

В 2013 году статуя была обнаружена на складе в лондонском аэропорту Хитроу и конфискована таможней Великобритании. Произведение искусства было оценено в 1,5 млн фунтов стерлингов ($2,1 млн), а позже Вестминстерский окружной суд Лондона постановил вернуть статую властям Ливии.

Церемония передачи античной статуи прошла в посольстве Ливии в Лондоне. Этому событию предшествовал продолжительный этап выполнения юридических и иных процедур.