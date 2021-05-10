Лондон, 10 мая 2021, 10:33 — REGNUM Правительство Великобритании передало посольству Ливии в Соединённом Королевстве 1800-летнюю статую древнегреческой богини Персефоны, вывезенную контрабандой в 2011 году. Об этом сообщает пресс-служба МИД Ливии.
Статуя Персефоны была обнаружена при раскопках в Кирене — одном из величайших городов античности, расположенном на территории современной Ливии возле города Шаххат. Эти руины охраняются ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия, однако в 2011 году античная статуя незаконно была вывезена из страны на фоне гражданской войны.
В 2013 году статуя была обнаружена на складе в лондонском аэропорту Хитроу и конфискована таможней Великобритании. Произведение искусства было оценено в 1,5 млн фунтов стерлингов ($2,1 млн), а позже Вестминстерский окружной суд Лондона постановил вернуть статую властям Ливии.
Церемония передачи античной статуи прошла в посольстве Ливии в Лондоне. Этому событию предшествовал продолжительный этап выполнения юридических и иных процедур.