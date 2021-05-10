Прага, , 10:32 — REGNUM Власти Чехии могут потребовать от Российской федерации по меньшей мере 1 млрд крон (около 39 млн евро) в качестве возмещения материального ущерба от взрывов на складах боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает чешское телевидение со ссылкой на вице-премьера и министра финансов Чехии Алену Шиллерову.

Напомним, что чешские власти, спустя почти семь лет после взрывов в Врбетице, вдруг обвинили в этом инциденте российские спецслужбы. При этом, как это водится на Западе, не было предоставлено никаких доказательств этих обвинений.

Тем не менее власти Чехии решили не отступать от обвинений и теперь обсуждают, как они будут требовать «компенсации» от российской стороны за «ущерб».

19 апрля чешские власти сообщили, что оценивают сумму ущерба в 1 млрд чешских крон. В сумму входит стоимость уничтоженного на складах имущества и работы по ликвидации неразорвавшихся боеприпасов, которые, по заверению чешской стороны, проводились в окрестностях Врбетице с конца 2014 года по осень 2020 года. Подчеркивается, что сумма ущерба может быть увеличена.

20 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что чешские власти готовят иск к России о «возмещении ущерба» за взрывы в Врбетице.

В свою очередь, глава минфина Шиллерова заявила, что наиболее простой путь получения компенсаций от России — это использование «международного права».

«Если бы мы пошли путем, например, через уголовное производство, то это надолго, очень надолго», — отметила она.