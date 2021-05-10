Бишкек, , 10:26 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил работников банковской сферы с профессиональным праздником, сообщили 10 мая в пресс-службе киргизского лидера.

Глава государства отметил важную роль банковского сектора в экономическом развитии страны. Жапаров призвал ускорить развитие цифровой инфраструктуры банковских услуг и внедрить новые платежные технологии.

По его словам, в Киргизии необходимо поддержать реальный сектор экономики через льготное кредитование и упрощение процедур получения финансовых услуг для граждан.

«Уверен, что ваш опыт и знания будут способствовать дальнейшему развитию банковской системы страны», — сказал президент.