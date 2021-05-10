Лос-Анджелес, США, , 10:38 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Финикс Санз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 10 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой хозяев со счетом 123:110.

Наиболее результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, который оформил в матче впечатляющий дабл-дабл с 42 очками и 12 подборами.

У «Финикса» самым результативным оказался защитник Девин Букер, набравший во встрече 21 очко.

Отметим, «Лейкерс» проиграли два подряд предыдущих матча и 12 мая сыграют с клубом «Нью-Йорк Никс». «Финикс» выиграл прошлый матч и в этот же день встретится с командой «Голден Стэйт Уорриорз».