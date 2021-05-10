Иркутск, 10 мая 2021, 10:17 — REGNUM Более 50 тысяч жителей Иркутской области прошли полный курс вакцинации против коронавируса, сообщил 10 мая оперштаб Приангарья.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»
Еще почти 72 тысячи горожан привились первым компонентом вакцины.
Как сообщало ИА REGNUM, на 10 мая в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2427 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки.
Читайте также: В Приангарье скончались ещё восемь пациентов с COVID-19