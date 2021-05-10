Сеул, 10 мая, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Экономика Южной Кореи идёт по пути умеренного восстановления, несмотря на рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отчёт Корейского института развития (KDI).

(сс) Heui Jong Kim Кванъян. Южная Корея

Согласно опубликованным данным, по мере роста розничных продаж, экспорта и инвестиций в производственные мощности обрабатывающая промышленность демонстрирует устойчивую тенденцию к восстановлению.

Известно, что в марте индекс промышленного производства вырос на 0,8%, а экспорт, на который приходится половина отечественной экономики, в апреле вырос на 41,1%.

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Отмечается, что в марте темпы роста розничных продаж, которые являются показателем частных расходов, достигли максимума за последние девять месяцев, однако производство в сфере услуг, напротив, сократилось.

Специалисты отмечают, что экономическая неопределённость по-прежнему остаётся высокой из-за пандемии коронавируса, в частности из-за распространения новых штаммов вируса.