Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Количество загрузок мессенджера Facebook Messenger в магазине приложений Google Play превысило отметку в 5 млрд. Об этом сообщает портал Android Police.

Facebook Messenger стал третьим сторонним приложением, набравшим более 5 млрд загрузок в Google Play. Два приложения, преодолевшие эту отметку ранее, также принадлежат Facebook. Ими являются сама социальная сеть и мессенджер WhatsApp.

Всего в Google Play насчитывается 14 приложений с количеством загрузок более 5 млрд. Остальные 11 приложений, включая YouTube, Google Maps и Gmail, принадлежат компании Google и предустанавливаются на большинство новых Android-смартфонов.

По итогам 2020 года лидером по загрузкам среди мобильных приложений стала социальная сеть TikTok, загруженная более 850 млн раз. Приложения Facebook, WhatsApp и Instagram заняли три следующие строчки рейтинга по числу загрузок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в Facebook объявили о работе над функцией сквозного шифрования в Facebook Messenger и Instagram Direct.

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