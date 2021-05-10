10 мая 2021 | Время чтения 10 мин

Станислав Стремидловский, , 11:55 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск направил специальное видеопослание участникам и зрителям международного концерта за воссоединение мира Vax Live, организованного в поддержку всемирной вакцинации от коронавируса, передает Vatican News (Ватикан). Обращаясь к «людям, молодым по возрасту и по духу», понтифик передал им «теплый привет от старика, который не танцует и не поет, как вы, но который — так же, как вы — уверен, что несправедливость и зло не являются непобедимыми». Пандемия стала причиной многих смертей и страданий. В этих больных корнях, отметил папа, прячется «вирус индивидуализма, который вовсе не делает нас более свободными, равными и братскими, а, скорее, превращает в людей, равнодушных к страданиям других». Вариантом такого вируса является «закрытый национализм, который мешает, например, интернационализму вакцин». Другой вариант — когда мы ставим «законы рынка или интеллектуальной собственности выше законов любви и здоровья человечества». Еще один вариант — когда мы поддерживаем нездоровую экономику, которая позволяет нескольким очень богатым людям владеть большими благами, чем все остальное человечество, а модели производства и потребления разрушают планету, наш общий дом.

Мощи основателя ордена иезуитов Игнатия Лойолы привезут в Белоруссию, Россию и Киргизию, сообщает Catholic.by (Минск, Белоруссия). С 20 мая 2021 года по 31 июля 2022 года будет отмечаться юбилейный год, который иезуиты во всем мире отпразднуют под девизом «Во Христе увидеть все по-новому». 16 мая, в память святого иезуита Андрея Боболи, начнется странствие мощей Лойолы.

Хусепе де Рибера. Игнатий де Лойола

Австрийский епископ Русской православной церкви Алексий (Заночник) хоть и не может назвать, но уверен, что число русских православных верующих в стране увеличивается, пишет KATHPRESS (Вена, Австрия). Вот почему была бы очень желательна еще одна церковь, заявил он в интервью агентству. Число верных Русской православной церкви в Австрии оценивается от 30 до 40 тысяч человек. Епархия в Австрии была основана в 1962 году и официально признана в 2013 году. Резиденция епископа — собор Святого Николая в третьем районе Вены. Другие признанные русские православные общины расположены в Граце и Линце. Также регулярно проводятся церковные службы в Инсбруке, Ла-ан-дер-Тайяе и Санкт-Пёльтене. Впервые с момента вступления в должность епископ Алексий также лично встретился с представителями фонда Pro Oriente. Глава фонда Альфонс Клосс рассказал о работе в области католико-православного диалога. В настоящее время Pro Oriente трудится над созданием онлайн-базы, которая будет содержать все существующие официальные и неофициальные документы о католико-православном диалоге, которые разработаны на национальных и региональных уровнях, а также на глобальном. Эти документы будут постепенно переведены на восемь языков, включая русский. В ходе беседы епископ Алексий сообщил о текущих приоритетах, которые находятся в области молодежи и социальной работы, в расширении предоставляемой информации, продвижении диалога.

Алтарь, посвященный Игнатий Лойола Simo ubuntu

Государственный департамент США разрешил посольствам вывешивать флаги «ЛГБТ-гордости», информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). Они могут появляться на том же флагштоке, что государственный флаг. Соответствующее распоряжение отдал госсекретарь США Энтони Блинкен, пояснив, что это делается в рамках Дня борьбы с гомофобией, который отмечается 17 мая. Правда, при этом госсекретарь рекомендовал дипломатическим миссия в некоторых странах избегать вывешивания «радужного флага», если это вызовет негативную реакцию. В 2019 году американским посольствам было запрещено вывешивать флаг «ЛГБТ-гордости» на флагштоках посольств. Новая администрация изменила эту политику. В январе президент США Джо Байден подписал указ, трактующий дискриминацию по признаку пола как дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Он сказал, что курс его администрации будет заключаться в том, чтобы распространить федеральную защиту гражданских прав на эти два класса. Эксперты по правовым вопросам считают, что данный указ имеет далеко идущие последствия и может привести к судебным искам против верующих американцев, которые выступают против переопределения брака и трансгендерной идеологии.

Архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Кордилеоне недавно опубликовал пастырское письмо о человеческом достоинстве нерожденных и причастии, рассказывает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Он задался вопросом, можно ли допускать к причастию политиков, которые выступают за аборты. В интервью изданию архиепископ пояснил, что чиновники, которые продвигают аборты, совершают серьезное зло и вовлечены в очень серьезный грех, поэтому их нельзя причащать. На сегодня это касается прежде всего президента США Джо Байдена и спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Альберт Шевалье-Тайлер. Жизнь Святого Игнатия . Игнатий ранен в битве при ПамплонИгнатий Лойола в convalescesе. 1521-1522

Канадский социолог Матье Бок-Коте в беседе с Famille Chrétienne (Париж, Франция) поднял проблему пагубности «культуры отмены». Он призвал Францию сопротивляться этой идеологии, которая обвиняет белых в том, что они ответственны за тысячелетнюю систему господства, и призывает к «расовой революции». Адепты «культуры отмены» ломают памятники, запрещают спектакли, не дают неугодным им интеллектуалам выступать в университетах, клеймят тех, кто не подчиняется их диктату. Этот американский феномен достиг Франции, предупреждает Бок-Коте. По его словам, мы видит «форму извращенного антирасизма», которая делит общество на «белое большинство» и «расовые меньшинства». Белые должны каяться, они расисты по определению лишь из-за цвета кожи. Тот из белых, кто не «проснулся» и не «покаялся», считается невосприимчивым, его обвиняют в отсутствии сочувствия. Что касается «культуры отмены», то это сильный прием, направленный на изгнание из публичного пространства «расистов». Люди Запада теперь рассматриваются как «контрреволюционный класс», подлежащий ликвидации, отмечает социолог, как во времена Французской революции вандейцы. Помимо того, есть и важный гендерный аспект. Категории мужского и женского становятся «реакционными», а изменчивость гендера — новой антропологической основой сексуальной идентичности. Американцы создали эти идеологические модели, отмечает Бок-Коте, внедряют их во все западные общества и обвиняют последних в том, что они «отстают», если те не принимают их. Это форма идеологического империализма, которая, к сожалению, разворачивается в благоприятных для нее условиях. Американская пресса резко настроена против Франции. Потому что французы сопротивляются «культуре отмены». Однако Франция не может только защищаться. Ей придется контратаковать и подвергнуть суду эту идеологию, которая является «тоталитарным искушением».

Карлос Саенс де Техада. Жизнь Святого Игнатия Лойолы. Игнатий convalesces в университете Лойола в Северной Испании после своего ранени

Наследный саудовский принц Мохаммед бин Салман пытается реформировать ислам, передает AsiaNews (Рим, Италия). Об этом он заявил в интервью саудовскому каналу Al-Arabiya. Принц предложил придерживаться умеренности в применении исламских законов, бросив вызов ваххабизму. Ислам нуждается в реформе, а основы религиозного законодательства — в пересмотре. Говоря об этом, бин Салман поставил себя рядом с такими мусульманскими интеллектуалами, как Мохаммед Аркун, Мохаммед Шахрур, Фарадж Фуда и другие. Следует сказать, что многие из них подвергались преследованиям, были заключены в тюрьму за то, что защищали современный взгляд на ислам или пытались вылечить его от болезней: ваххабизма или политического ислама. Принц настаивает на том, что правительство должно выполнять предписания и учения Корана в духе хадис мутаватир и игнорировать хадисы хабар. В этом случае остается только 10% хадисов, которые совпадают с Кораном. Кроме того, будут отменены такие исламские законы, как побивание камнями, бичевание, ампутация рук ворам, смертная казнь отступникам и гомосексуалистам. Заявление бин Салмана устанавливает фундаментальный разрыв с ваххабизмом и представляет собой реальную смену идеологии, поскольку опирается на прямое толкование Корана и хадисов, отвергая различные школы улемов, которые выковали ваххабитскую исламскую мысль.

Карлос Саенс де Техада. Жизнь Святого Игнатия Лойолы. До мессы, Игнатий преодолен со слезами

Предстоятель Коптской православной церкви патриарх Тавадрос II прокомментировал конфликт между Египтом и Эфиопией относительно использования вод Нила, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Вода, сказал патриарх, это «дар Божий», который Он доверяет людям, чтобы гарантировать жизнь и процветание, но в результате индивидуальных действий и конфликтов интересов были предприняты попытки «приватизировать» это важное благо. Поэтому Тавадрос II умоляет Господа просветить умы и сердца тех, кто обладает ответственностью, и помочь им найти решения, «которые удовлетворят всех». Речь идет о строительстве эфиопской плотины, крупнейшего сооружения для выработки электроэнергии на всем африканском континенте. Этот проект вызвал негативную реакцию Египта и Судана, которые опасаются, что в результате они будут лишены воды.

Игнатий Лойола (1620-1622) (Пасадена, Музей Нортона Симонса)

Биньямин Нетаньяху не смог в установленный срок сформировать правительство, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). Его партия «Ликуд» победила на парламентских выборах 23 марта, однако не смогла собрать большинство в 61 из 120 депутатов Кнессета. Теперь его соперник Яир Лапид, чья партия «Еш Атид» заняла второе место, получил возможность попытаться сформировать кабинет министров. Лапид начал свою политическую карьеру в 2011 году и стал голосом израильского среднего класса. Что касается израильско-палестинского конфликта, он утверждает, что поддерживает решение о создании двух государств, но выступает против раздела Иерусалима. Несомненно то, что Лапид желает сформировать правительство с целью отстранения Нетаньяху от власти, которого обвиняют в коррупции и растрате. Последний правит более 12 лет без перерыва. На стороне Лапида могут выступить партии, желающие положить конец эпохе «Ликуд». Среди них — праворадикальная сила «Ямина» во главе с Нафтали Беннеттом. Этот бывший союзник Нетаньяху, который стал одним из его противников, имеет семь мест в парламенте. Начался новый четырехнедельный отсчет. Если Лапид потерпит неудачу, нельзя исключить, что Израиль летом снова будет проводить выборы, в пятый раз за два с небольшим года.

Католическая церковь в Белоруссии лишилась возможности окормлять политических заключенных после того, как христианская благотворительная организация обвинила Минск в использовании коронавируса как предлога для отказа в доступе пастырей, рассказывает Crux (Денвер, США). По словам пресс-секретаря Конференции католического епископата в Белоруссии отца Юрия Санько, священник может посещать заключенного только по его просьбе. Однако, даже если такое прошение поступит, от властей зависит, будет ли оно удовлетворено. Санько добавил, что архиепископ Тадеуш Кондрусевич посещал заключенных летом 2020 года, но в этом году ни один епископ не смог побывать в тюрьмах.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».