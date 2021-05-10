Детройт, США, , 10:31 — REGNUM Баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» обыграл команду «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 10 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась победой гостей со счетом 96:108.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Миннесоты» Зак Лавин, который набрал за игру 30 очков. Его коллега по клубу — черногорский центровой Никола Вучевич — оформил в матче дабл-дабл с 29 очками и 16 подборами.

У «Чикаго» самым результативным оказался разыгрывающий Киллиан Хейз, набравший во встрече 21 очко.

Отметим, «Чикаго» одержал третью подряд победу и 12 мая сыграет с клубом «Бруклин Нетс». «Детройт» потерпел второе подряд поражение и в этот же день встретится с командой «Миннесота Тимбервулвз».