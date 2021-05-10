Чернышевск, , 09:58 — REGNUM Зампред правительства Забайкалья Татьяна Цымпилова, побывав с рабочей поездкой в Чернышевском районе, обозначала проблемы, общие для всех территорий региона: дороги, сотовая связь, низкий уровень заработной платы, отсутствие рабочих мест и слабая работа первичного звена здравоохранения. Как сообщает пресс-служба забайкальского правительства, также в ходе бесед с населением чиновница признала недостаток общения населения с властью.

«У людей нет диалога, они плохо проинформированы о планах, которые местная власть задумала осуществить или уже осуществляет. Если на уровне правительства региона выстроена такая система, где можно отследить как потрачены те или иные средства, то на муниципальном уровне население часто не понимает, куда идут деньги. А ведь надо донести до людей, тогда не будет недомолвок и непонимания», — заметила Татьяна Цымпилова.

Во время командировки зампред также проверила работу пунктов вакцинации. По итогам рабочей поездки будут сформированы предложения, которые войдут в план социально-экономического развития Чернышевского района на ближайшие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, на 10 мая вакцину от COVID-19 поставили более 130 тысяч забайкальцев, что составляет 28% от планового числа.

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