Ульяновск, 10 мая, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области при пожаре в крестьянском фермерском хозяйстве погиб домашний скот — более 30 животных. Об этом сообщает региональное агентство ветеринарии.

(сс) Bhakti2 Телята

Возгорание произошло 7 мая в одном из фермерских хозяйств Новомалыклинского района. В ведомстве отмечают, что в огне погиб домашний скот: три коровы, шесть овец и 23 телёнка. Всего сгорело 32 животных.

О происшествии сообщил фермер, на месте возгорания побывали специалисты ветслужбы и отобрали патологический материал для лабораторных исследований.

«Предварительно причиной возникновения пожара стало возгорание электропроводки», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Ульяновской области произошло три техногенных пожара, 30 случаев возгорания мусора, 21 травяной и два лесных пожара.