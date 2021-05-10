Барнаул, , 09:51 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ направила судебный иск о взыскании с министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова расходов, понесенных матерью пятилетнего мальчика Барнаула, который страдает редким заболеванием.

По данным ведомства, ребёнок не получал необходимого лекарства, а выданный рецепт на его приобретение сначала поставили на отсроченное обслуживание, а затем и вовсе аннулировали.

По итогам проверки, проведенной по указанию генпрокурора России, алтайскому чиновнику внесено также представление в целях надлежащей организации претензионной работы с поставщиками лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее время алтайские чиновники достаточно часто стали попадать в поле зрения надзорных органов. Напомним, в апреле 2021 года жительнице Алтайского края удалось донести до главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина проблему, с которой столкнулся её внук. Молодой человек ещё в 2005 году остался сиротой, до сих пор не получил положенного по льготе жилья, и после окончания службы в армии ему попросту некуда будет возвращаться.

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