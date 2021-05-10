Астана, 10 мая, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Правительство Казахстана планирует увеличить общую площадь особо охраняемых природных территорий до 10,2% от площади страны. Это следует из ответа заместителя председателя правительства республики Романа Скляра на депутатский запрос, сообщили в пресс-службе Мажилиса (парламента) Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По его словам, эта мера предусмотрена в разрабатываемом национальном проекте «Жасыл Казакстан» («Зеленый Казахстан»). Согласно документу, площадь природоохранных учреждений планируется увеличить до 3,3% от площади страны.

Кроме того, власти Казахстана планируют создать в Западно-Казахстанской области государственный природный резерват «Бокейорда». Планируется, что это позволит сохранить места обитания уральской популяции сайгаков.