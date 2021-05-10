Токио, , 09:42 — REGNUM Японская корпорация Sony предупредила аналитиков, что до 2022 года ей не выпустить достаточное для удовлетворения спроса количество приставок PlayStation 5. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

По данным издания, в обращении к инвесторам в Sony признали сохранение дефицита новых приставок, частично связанного с нехваткой некоторых полупроводниковых компонентов. Финансовый директор Sony Хироки Тотоки добавил, что до 2022 года компании не удастся произвести требуемое для удовлетворения спроса количество приставок.

Также в Sony рассказали, что до 31 марта компании удалось продать 7,8 млн новых приставок. Такие темпы продаж соответствуют запуску консоли предыдущего поколения PlayStation 4, которая разошлась общим тиражом 115,9 млн единиц.

Sony представила новую игровую приставку PlayStation 5 в ноябре 2020 года. К запуску продаж компании не удалось произвести требуемое количество приставок, поэтому на рынке возник ажиотажный спрос. Ситуация с нехваткой приставок сохранилась в начале 2021 года, а в апреле из-за дефицита Sony отменила предварительные заказы в ряде стран, включая Россию.

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