Ульяновск, , 09:42 — REGNUM В Ульяновской области продолжает расти число лесных и травяных пожаров. Это следует из оперативных данных ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, 9 мая в Ульяновской области произошло три техногенных пожара, 30 случаев возгорания мусора и дважды спасатели тушили пожар из-за загорания камыша.

Кроме того, за сутки брандмейстеры 21 раз выезжали на тушение сухой травы. Также в Ульяновской области зарегистрировано ещё два лесных пожара.

Напомним, что возгорание сухой травы в Ульяновской области регистрируется практически ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в региональном министерстве природы отмечали, что в лесах Ульяновской области произошло 29 пожаров. Один из крупных пожаров зарегистрирован 7 мая в Чердаклинском районе, где огнём было охвачено 20 гектаров леса.

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