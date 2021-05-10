Париж, , 09:41 — REGNUM Группа французских военных написала письмо в поддержку ряда отставных французских генералов, которые ранее обратились к президенту Пятой республики Эммануэлю Макрону с требованием «спасти страну от распада». Письмо опубликовано в газете Valeurs actuelles.

В письме сказано, что его авторами выступили военные, которые недавно начали службу в рядах вооруженных сил Франции.

«Наши старшие товарищи — бойцы, заслуживающие уважения. Вы отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение», — сказано в письме.

Также авторы упоминают о насилии в городах и деревнях республики, о ненависти к Франции и ее истории. Утверждается, что в Пятой Республике «тлеет гражданская война».

Напомним, что в конце апреля в том же издании Valeurs actuelles было опубликовано письмо 20 французских офицеров в отставке, в котором они предупредили о том, что существует угроза «распада Франции». Также отставные офицеры недвусмысленно намекнули на то, что готовы поддержать поддержать тех политиков, которые смогут вылечить Францию. Также в письме подчеркивается, что «антирасизм» несет очень существенные издержки и может вызывать лишь ненависть между сообществами.