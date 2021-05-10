Барнаул, , 09:32 — REGNUM Праздник 9 Мая 2021 года вызвал противоречивые чувства у депутата Алтайского краевого законодательного собрания Владислава Вакаева «Справедливая Россия». Он считает, что в обществе стало происходить много такого, что выхолащивает значимость Дня Победы:

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

«С одной стороны — чувство гордости за свою страну, за наш народ сумевший совершить этот великий подвиг. С другой — чувство «испанского стыда» в отношении людей, невежество и ограниченность которых проявляется в самых разных формах.

Поздравительные открытки и баннеры с грубыми ошибками, наклейки на автомобили типа «Можем повторить!», георгиевские ленточки, повязанные на антенны машин, рюкзаки или даже кроссовки. В добавок к этому — идиотские, а порой и явно предательские фильмы о войне, снимаемые в последние годы, да разнообразные «звезды», фальшиво перепевающие песни военных лет. Все это ведет к выхолащиванию и обесцениванию великого праздника, потере его истинного смысла и значения. Допускать этого ни в коем случае нельзя».

Также в своем телеграмканале Владислав Вакаев рассказал и про своё другое, более сильное и острое чувство:

«Чувство стыда перед своими предками. Они, столкнувшись с самой сильной военной машиной того времени, с ресурсами объединенной Европы, получив внезапный и вероломный удар, смогли выстоять и победить. Продемонстрировав свое превосходство буквально во всем.

Не только в военном деле, но и в экономике, науке, образовании, медицине, культуре и, самое главное, в духе и силе воли. А потом, потеряв миллионы людей и треть национального богатства, смогли в кратчайший срок восстановить страну из руин.

Мы же сегодня, в условиях мирного времени, бессильно барахтаемся и десятилетиями не можем решить проблемы совсем другого порядка: бедность и неустроенность нашей жизни, коррупцию и невежество, техническую и научную отсталость. Именно 9 мая я часто задаю себе вопрос: что сказали бы они, увидев нашу сегодняшнюю жизнь?».

Но именно поэтому День Победы для Владислава Вакаева это — мощный стимул к работе.

«Он заставляет действовать, он дает силы и веру в то, что мы сумеем преодолеть все трудности. Давайте же будем достойны подвига предков!» — резюмирует депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая. Почти 250 его жителей удостоились на фронте звания Героя Советского Союза, около ста из них пали смертью храбрых.

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