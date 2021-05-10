Орландо, США, , 10:31 — REGNUM Баскетбольный клуб «Миннесота Тимбервулвз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 10 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Эмвей-центр» в Орландо и закончилась победой гостей со счетом 96:128.

Наиболее результативными игроками встречи стали центровой и разыгрывающий «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс и Д'Анджело Расселл, которые оба набрали за игру по 27 очков.

В составе «Орландо» самым результативным оказался разыгрывающий Ар Джей Хэмптон, набравший во встрече 19 очков.

Отметим, «Миннесота» этой победой прервала свою серию из трех подряд поражений и 12 мая сыграет с клубом «Детройт Пистонс». «Орландо» потерпел третье подряд поражение и в этот же день встретится с командой «Милуоки Бакс».