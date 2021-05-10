Киев, , 11:26 — REGNUM Одним из главных шагов Украины на пути в Евросоюз, влияющим на экономическую ситуацию в стране, является судебная реформа. Об этом заявил посол ЕС на Украине Матти Маасикас в ходе переговоров с представителями сообщества в странах Восточного партнёрства, которые проходили 9 мая в социальной сети Facebook.

Гаврилина Как работают суды

По его словам, судебная система Украины не реформировалась с начала существования независимого государства.

«Уже не коррупция, но судебная система является первым фактором, который отпугивает потенциальных инвесторов и заставляет их сомневаться, инвестировать ли деньги в Украину», — сказал дипломат.

Маасикас отметил, что международные партнёры в лице Евросоюза и стран «Большой семёрки» (G7) оказывают Украине помощь в этом направлении, предоставляя конкретные планы и предложения по реформированию судебной системы.

«В основе этих предложений есть реформа Высшего совета правосудия, тех структур, которые проводят администрирование бюджета судов, и тех, которые назначают судей», — добавил он.

Посол ЕС уверен, что для успешного проведения данной реформы необходим «постоянный толчок» от президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Зеленский подписал декларацию о поддержке Украины на пути в ЕС вместе с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

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