Москва, 1 декабря, 2014, 06:44 — ИА Регнум. Стартовавший сегодня ночью с космодрома «Плесецк» навигационный спутник «Глонасс» отделился от ракеты-носителя и вышел на околоземную орбиту, сообщает телекомпания НТВ.

После успешного отделения аппарат взят под управление Главного испытательного центра им. Титова. Аппарат вышел на связь и начал свою работу.

Напомним, Российская система спутниковой навигации «Глонасс» является одной из двух глобальный навигационных систем. Спутники ее американского аналога, системы GPS (Global Positioning System) в своем движении по орбите входят в резонанс с вращением Земли, что требует дополнительных расчетов в течение срока службы, однако срок службы американских спутников несколько дольше.

В течение 2015 года Российское космическое агенство планирует запустить еще шесть спутников российской навигационной системы.