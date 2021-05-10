Астана, 10 мая, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Казгидромет объявил штормовое предупреждение в 13 регионах Казахстана из-за сильного ветра и ливней. Об этом сообщили 10 мая в пресс-службе республиканского государственного предприятия «Казгидромет».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

10 мая в Нур-Султане ожидается ливень с грозой, скорость ветра будет достигать 15−20 метров в секунду. Подобная погода будет наблюдаться в регионах центральной части Казахстана.

В Туркестанской области, Чимкенте и других южных регионах также ожидается сильный дождь, ветер северо-западный с порывами до 15−20 метров в секунду.

На севере Казахстана, в Павлодарской и Северо-Казахстанской области, ожидается ветер с порывами до 28 метров в секунду, местами град.