Кливленд, США, , 10:14 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 10 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде и закончилась победой гостей со счетом 97:124.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Далласа» Тим Хардуэй-младший, который набрал за игру 25 очков.

У «Кливленда» самым результативным оказался защитник Коллин Секстон, набравший во встрече 24 очка.

Отметим, «Даллас» одержал четвертую подряд победу и 12 мая сыграет с клубом «Мемфис Гриззлиз». «Кливленд» потерпел десятое подряд поражение и днем ранее встретится с командой «Индиана Пэйсерс».