Москва, , 10:14 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с третьего на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга 10 мая обнародована на официальном сайте АТР.

На минувшей неделе российский спортсмен смог дойти третьего раунда турнира АТР серии «Мастерс», проходившем в Мадриде. В результате этого, в новой версии рейтинга он сместил со второй строчки испанца Рафаэля Надаля.

При этом Андрей Рублев смог сохранить свою седьмую позицию в рейтинге, Карен Хачанов опустился на 24-е место, а Аслан Карацев по-прежнему занимает 27-е место.

Отметим, лидером рейтинга продолжает быть сербский спортсмен Новак Джокович.