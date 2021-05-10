Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Китайское национальное космическое управление (CNSA) нарушило стандартны обращения с космическим мусором при запуске ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5Б»), заявил администратор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон. Заявление опубликовано на сайте NASA.

Глава NASA сообщил, что космические державы должны свести к минимуму риски ущерба людям или какому-либо имуществу при проведении пусков, связанных с повторным входом в атмосферу. Также Нельсон призвал к максимальной прозрачности при проведении подобных запусков.

«Очевидно, что Китай не выполняет стандарты обращения с космическим мусором», — подчеркнул глава NASA.

В конце апреля Китай запустил ракету-носитель Long March 5B с первым модулем будущей национальной космической станции. Эта ракета не имела средств активного манёвра по сходу с орбиты, поэтому операция по утилизации второй ступени проводилась в неуправляемом режиме.

Ступень китайской ракеты повторно вошла в атмосферу 9 мая возле Мальдивских островов. Большая часть конструкции сгорела в плотных слоях атмосферы.

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