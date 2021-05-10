Нур-Султан, , 09:03 — REGNUM Первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане поставили 1 686 733 человека, сообщили 10 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Алма-Ата (сс) selyutinm

Среди регионов Казахстана по темпам вакцинации лидирует Алма-Ата, где прививки против коронавируса поставили 253,1 тыс. человека, в Алма-Атинской области — 180,6 тыс. человек, в Туркестанской области — 159,8 тыс. Второй компонент вакцины получили 604,6 тыс. жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, с мая 2021 года власти Казахстана планируют обеспечить вакцинацию двух миллионов человек каждый месяц. В республике используют три вакцины: российскую «Спутник V», казахстанскую QazVac и китайскую Hayat-Vax.