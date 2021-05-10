Шарлотт, США, , 09:00 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Орлеан Пеликанз» переиграл команду «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 10 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась в пользу гостей со счетом 110:112.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Шарлотт» Терри Розир, который набрал в матче 43 очка.

В составе «Нью-Орлеана» самым результативным оказался разыгрывающий Эрик Бледсо, оформивший в матче дабл-дабл с 24 очками и 11 результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Нью-Орлеан», проигравший прошлую встречу, 11 мая сыграет с клубом «Мемфис Гриззлиз». «Шарлотт» выиграл прошлый матч и днем позже встретится с командой «Денвер Наггетс».