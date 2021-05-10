Москва, 10 мая, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Москве 10 мая ожидается тёплый весенний день, сообщает центр «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Хорошая погода в Москве.

"Сегодня инициатива в атмосфере, наконец-то, перейдет к антициклону, благодаря чему москвичей ждет погожий весенний денек и потеплеет до климатической нормы мая», — рассказали синоптики.

В столице ожидается небольшая облачность. Воздух прогреется до 18 градусов тепла, в Московской области — до 19 градусов. Скорость ветра не превысит восьми метров в секунду.