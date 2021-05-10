Киев, , 08:58 — REGNUM В киевский аэропорт Борисполь прибыл самолёт, на борту которого находится 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech. Об этом написал министр здравоохранения Украины Максим Степанов 9 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Украина получила первую партию вакцины от COVID-19 китайской компании Sinovac Biotech. Russian.news.cn

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В общем у нас законтрактовано 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 млн уже Украина получила», — добавил он.

Напомним, ранее Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны пандемии COVID-19, которая стала наиболее смертоносной из всех волн.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине подтвердили 2817 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, от последствий, вызванных COVID-19, скончались 119 пациентов.