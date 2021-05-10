Чита, , 08:53 — REGNUM На 10 мая вакцину от COVID-19 поставили более 130 тысяч забайкальцев, что составляет 28% от планового числа. Среди них 45,5 тысячи человек старше 60 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Всего в край за все время поступило уже 161,4 тысячи доз вакцины, в том числе 15,2 тысячи за последнюю неделю. Вакцинировано 10,6 тысячи медработников, 17,7 тысячи сотрудников сферы образования. Средний темп вакцинации за сутки составляет порядка 1,3 тысячи в сутки», — сообщил замминистра здравоохранения Сергей Базаров.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 мая, первый компонент вакцины получили 126 873 забайкальца, а 86 873 человек были привиты полностью. В Забайкалье работает 70 стационарных и 15 передвижных пунктов вакцинации.

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