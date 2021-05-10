Сеул, 10 мая, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи сосредоточит усилия на том, чтобы темпы роста отечественной экономики достигли в текущем году как минимум 4%, а коллективный иммунитет от COVID-19 был создан раньше, чем планировалось. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление главы государства Мун Чжэ Ина.

Kremlin.ru Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Данное заявление было обнародовано 10 мая в ходе специального обращения к народу страны по случаю четвертой годовщины пребывания на посту президента.

Южнокорейский лидер пообещал также задействовать «все возможности правительства», чтобы укрепить частный сектор экономики. Президент подтвердил, что более 13 млн человек получат до конца первого полугодия прививки от COVID-19.

Коснувшись оживления находящегося в тупике межкорейского мирного процесса, Мун Чжэ Ин подтвердил приверженность тесному сотрудничеству с президентом США Джо Байденом, выразив надежду на то, что его первая личная встреча с главой Белого дома принесёт важные результаты.

«Мы изучим способы восстановления диалога между Югом и Севером, а также КНДР и США, после чего снова сделаем шаг к миру и сотрудничеству», — сообщил глава Южной Кореи.